E’ di 18 persone coinvolte, di cui 12 in ospedale, il bilancio definitivo del 118 dell’incidente accaduto stamani a Milano tra un filobus dell’Atm e un mezzo di raccolta rifiuti dell’Amsa. Tra le persone ricoverate in ospedale una donna e’ in stato di coma, mentre altre sei coinvolte sono state curate sul posto.