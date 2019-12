Minorenne va in coma etilico durante una festa: gli amici invece di soccorrerlo lo filmano e inviano il video su WhatsApp

Un giovane di 17 anni è finito in coma etilico dopo aver abusato di alcolici durante una festa organizzata da alcuni amici in una villa. Il ragazzo è ora fuori pericolo e si trova a casa con i genitori. I fatti sono avvenuti in un comune dell’Appennino modenese nella notte della vigilia di Natale. Gli amici, invece che concentrarsi sui soccorsi, hanno ripreso il minorenne con il telefonino, mentre si trovava a terra e hanno inviato il video su WhatsApp ad altri coetanei. La notizia, raccontata da “Il Resto del Carlino” è stata confermata da fonti investigative. Sull’episodio sono in corso indagini da parte dei carabinieri del comando provinciale di Modena che sono al lavoro per accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto riportato dal quotidiano, ad organizzare la festa sarebbe stato un ragazzo maggiorenne che avrebbe fatto pagare una decina di euro agli invitati per poter bere tutto ciò che desideravano. Quando alcuni dei presenti si sono accorti che il minorenne stava effettivamente male lo hanno trasportato in ospedale, dove gli è stato riscontato il coma etilico.