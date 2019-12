Astronomia: i mondi alieni sono meno ricchi di acqua del previsto

Un team di ricercatori coordinati da Nikku Madhusudhan, dell’università di Cambridge, ha condotto un’analisi relativamente all’atmosfera di 19 mondi alieni, scoprendo che tali esopianeti sono meno ricchi di acqua del previsto.

I pianeti esterni al Sistema Solare analizzati nello studio pubblicato su “Astrophysical Journal Letters” hanno dimensioni molto diverse fra loro (da “mini-Nettuno” a “super-Giove”) e si è scoperto che anche le temperature sono molto differenti, vanno da 20 gradi a oltre 2000 gradi.

“E’ incredibile osservare una quantità di acqua così bassa nelle atmosfere di questi pianeti in orbita attorno a stelle molto diverse tra loro“, ha affermato Madhusudhan, che aveva misurato per la prima volta la quantità di vapore acqueo in un esopianeta gigante 5 anni fa. “Stiamo scoprendo quanto i mondi esterni al Sistema Solare possano essere diversi in termini di composizione chimica“.

Utilizzando i dati dei telescopi come Hubble, Spitzer, e il Very Large Telescope ESO in Cile e il Gran Telescopio Canarias nelle isole Canarie, gli scienziati hanno rilevato vapore acqueo in 14 dei 19 pianeti, e abbondanza di sodio e potassio in 6 pianeti. La quantità di vapore acqueo registrata è inferiore alle aspettative, e l’ossigeno è presente in quantità inferiore al previsto, mentre le quantità di altri elementi chimici come sodio e potassio sono in linea con le aspettative.