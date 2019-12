Il Mondo Terracqueo illumina Portofino: dalla Riviera Ligure messaggi di bellezza e sostenibilità per la salvaguardia del pianeta

Il 13 dicembre, nel giorno di Santa Lucia, Portofino s’illuminerà di bellezza, poesia e sostenibilità grazie a Mondo Terracqueo, il progetto culturale e artistico realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Portofino, Geometry Global Italy e il Maestro Marco Nereo Rotelli. Nel cuore della più rinomata ed esclusiva meta turistica della Riviera Ligure sarà ufficialmente presentato Mondo Terracqueo, originale installazione dell’artista veneziano nonché primo passo di un articolato progetto finalizzato a valorizzare e dare nuova luce a Portofino come microcosmo di terra e di mare, modello compiuto di bellezza e simbolo di un equilibrio possibile tra cultura e natura. La sfera, alta 250 cm, sarà collocata nel mezzo del porto e sarà raggiungibile attraverso una passerella galleggiante: un percorso inedito che porterà le persone in mezzo al mare alla scoperta di preziosi messaggi di sostenibilità ambientale. Realizzata in acciaio, riporterà le parole – incise a fuoco – dedicate al mare e al pianeta, provenienti dai più grandi poeti del mondo. Cuore del progetto e dell’installazione stessa è la luce, vera e propria cifra stilistica di Marco Nereo Rotelli. La sfera è stata realizzata grazie alla collaborazione con Banci, azienda italiana leader nel settore dell’illuminazione lusso che ha, qui, sapientemente mixato artigianalità e innovazione tecnologica. Durante la notte il globo si illuminerà dall’interno, rendendo ancor più evidenti le parole incise, mentre una musica ispirata ai suoni dell’acqua – appositamente creata dal Dj e conduttore radiofonico Alessio Bertallot – si diffonderà dall’interno della sfera, integrando vibrazioni, note, voci di differenti culture e stili musicali, in una alchimia perfetta tra stile antico e contemporaneo. Al messaggio poetico verrà affiancata un’informazione scientifica fornita dall’Acquario di Genova e dall’omonima Fondazione, parti attive del progetto che attraverso i monitor collocati sulla struttura del Mondo Terracqueo forniranno informazioni, dati e grafici sulla salute del mare. “La bellezza è malata? Come possiamo aiutarla? Il pianeta è malato? Cosa dobbiamo fare per risolvere un problema che riguarda tutti?” commenta l’artista, Marco Nereo Rotelli. “La risposta è già nell’azione di questa installazione magica, capace di trasmettere ai sensi, con l’energia dell’arte, la profondità della poesia, la magia della musica, la verità della scienza che ci invitano a credere ancora nell’essere umano per una nuova consapevolezza e un impegno di conoscenza e volontà partecipativa per il bene del pianeta”. Mediante il progetto Mondo Terracqueo e il potente impatto visivo dell’installazione artistica, Portofino avvia un percorso di aggiornamento e valorizzazione della propria immagine. Pur restando fedele alla sua tradizione e vocazione al turismo d’élite, Portofino rivendica la sua attualità come scelta di un turismo consapevole e punto di riferimento per quella sostenibilità che altrove si sta cercando di recuperare e applicare. “Il progetto che stiamo avviando con l’evento Mondo Terracqueo si propone obiettivi ambiziosi per un’amministrazione locale e una piccola comunità come quella di Portofino,” dichiara Matteo Viacava, Sindaco di Portofino. “Tuttavia abbiamo ricevuto in custodia un patrimonio di bellezze naturali e paesaggistiche, tradizioni, cultura e rispetto per le risorse del territorio che non ha eguali e che è nostra precisa responsabilità valorizzare al meglio, traghettandolo nel futuro.” Roberto Ongaro, di Geometry Global Italy, ideatore del concept e della strategia del progetto conclude: “Diffondere a livello locale e globale i valori della sostenibilità è un obiettivo ambizioso e con Mondo Terracqueo vogliamo rendere Portofino un vero e proprio ambassador attraverso il linguaggio universale dell’arte e della poesia.”