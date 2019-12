Due scialpinisti sono stati travolti da una valanga nel gruppo del Brenta in Trentino. I due escursionisti sono stati estratti dalla massa nevosa: per il momento non si conoscono le condizioni di salute. I soccorritori sono stati portati sul luogo segnalato, la zona dello Spallone dei Mezzodi’ non distante dal rifugio Tuckett, con l’elicottero dei vigili del fuoco di Trento.