Morto Piero Terracina, tra gli ultimi sopravvissuti di Auschwitz

Piero Terracina, uno degli ultimi sopravvissuti al campo di sterminio di Auschwitz, è morto a Roma a 91 anni.

Nato a Roma il 12 novembre 1928, ex dirigente d’azienda italiano, dopo essere sfuggito al rastrellamento del 16 ottobre 1943, venne arrestato il 7 aprile 1944, su segnalazione di un delatore, con tutta la famiglia (i genitori, la sorella Anna, i fratelli Cesare e Leo, lo zio Amedeo, il nonno Leone David).

“La Comunità Ebraica di Roma piange la scomparsa di un baluardo della Memoria – comunica in una nota Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma – Piero Terracina ha rappresentato il coraggio di voler ricordare, superando il dolore della sua famiglia sterminata e di quanto visto e subito nell’inferno di Auschwitz, affinché tutti conoscessero l’orrore dei campi di sterminio nazisti. Oggi piangiamo un grande uomo e il nostro dolore dovrà trasformarsi in forza di volontà per non permettere ai negazionisti di far risorgere l’odio antisemita“.