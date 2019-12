Nasce EIC-Escursioni Italia Club la prima Associazione 2.0 dedicata all’escursionismo in sicurezza

EIC-Escursioni Italia Club è la prima Associazione 2.0 in Italia nata per promuovere l’escursionismo in sicurezza e nel pieno rispetto dell’ambiente, il tutto semplicemente usando il proprio smartphone: basta scaricare l’App Trip&Trek per avere a disposizione, ovunque e in qualsiasi momento, tutte le info e i servizi offerti agli associati EIC, amanti della vita all’aria aperta e appassionati e rispettosi della natura.

Grazie alla collaborazione con AIGAE-Associazione Italiana delle Guide Escursionistiche e Ambientali, EIC fornisce ai propri soci informazioni e servizi per vivere al meglio escursioni e attività all’aria aperta. Queste, infatti, rappresentano un’occasione unica per conoscere la bellezza del territorio e dell’ambiente che ci circonda. Farlo con una guida esperta è un modo per apprezzare al meglio questi momenti e scoprire i dettagli più nascosti.

Come funziona Trip&Trek

Trip&Trek è l’App gratuita, disponibile da oggi, 5 dicembre, su Apple Store e Google Play Store, scaricabile sullo smartphone da tutti i soci EIC. È uno strumento innovativo e intuitivo che permette di conoscere tutte le escursioni organizzate dalle guide AIGAE, filtrandole per luogo, data o tipologia. Inoltre Trip&Trek fornisce dettagli su eventi, punti di interesse o servizi turistici presenti nell’area dell’escursione (ad esempio strutture per pernottare o fermarsi a mangiare), tutti garantiti perché consigliati dalle guide AIGAE, esperte del territorio. L’App consente anche di selezionare le guide preferite in modo da ricevere notifiche personalizzate sulle escursioni in programma. Infine, l’App è un canale diretto con i social network: è ancora più facile condividere con i propri amici e follower video, immagini, esperienze e, perché no, sentimenti. Trip&Trek è anche uno strumento di sicurezza perché dispone di uno speciale pulsante S.O.S. che può essere attivato in caso di emergenza e consente di inviare un messaggio di allarme ai centri di soccorso con le informazioni sulla posizione esatta, geolocalizzata attraverso il GPS dello smartphone.

Richiedere l’iscrizione a EIC è semplice: basta scaricare l’App Trip&Trek e creare il proprio profilo. La quota associativa annuale è pari a 10 € ed è possibile pagare direttamente tramite App, con carta di credito. La quota associativa comprende anche una copertura assicurativa annuale valida durante tutte le attività escursionistiche svolte con le guide AIGAE. Grazie alla collaborazione con Marsh – leader globale nell’intermediazione assicurativa e nella gestione dei rischi – è stata identificata la polizza assicurativa di Poste Assicura, in quanto offre la copertura ottimale per la maggior parte delle attività all’aria aperta: dall’escursione non alpinistica alle attività equestri, dalle passeggiate in bicicletta al rafting e al kanyoning.



“Abbiamo deciso di supportare questo nuovo Club – ha detto Davide Gallo, Presidente di AIGAE – perché riteniamo che l’App Trip&Trek sia un canale innovativo per promuovere le nostre attività e iniziative in tutta Italia. Le nostre circa 3.500 guide, infatti, avranno a disposizione questo nuovo strumento per caricare le informazioni sulle proprie escursioni e comunicare più facilmente con tutte le persone, oltre 5 milioni, che partecipano attivamente alle nostre iniziative e utilizzano i servizi che mettiamo loro a disposizione”.

“Che l’avventura di EIC abbia inizio!” – ha dichiarato Guglielmo Ruggiero, Presidente di EIC – “Ringrazio anzitutto AIGAE per il supporto e il sostegno che ci sta offrendo. Sono certo che molti, appassionati di escursionismo e amanti della natura, che guardano con attenzione alla propria sicurezza, scaricheranno la nostra App diventando soci di EIC, potendo contare così su una polizza assicurativa che copre numerose attività all’aria aperta. Il nostro obiettivo è promuovere la cultura del camminare godendo dei meravigliosi paesaggi che la nostra bella Penisola ha da offrire”.