Natale 2019: la regina Elisabetta a messa senza Filippo, con il principe Andrea

La regina Elisabetta II ha assistito stamattina alla messa di Natale a Sandringham con il figlio, il principe Andrea, travolto dallo scandalo Epstein, ma senza il marito, il principe Filippo, recentemente ricoverato per diversi giorni. Lo riportano i media britannici. Elisabetta II, 93 anni, è arrivata nella chiesa di Saint Mary Magdalene a Sandringham, nell’est dell’Inghilterra, senza Filippo.

Dopo quattro notti di ricovero per problemi di salute preesistenti, il duca di Edimburgo, 98 anni, ha comunque raggiunto la sovrana nella residenza di Sandringham, dove la famiglia reale trascorre tradizionalmente le feste di Natale.

Il discorso della regina, registrato in anticipo, dovrebbe essere diffuso oggi alle 15 locali, le 16 in Italia. Secondo delle anticipazioni diffuse ieri, Elisabetta II lancerà un appello ai cittadini britannici a superare le divisioni, in un momento in cui il Paese si appresta a lasciare l’Ue il 31 gennaio dopo tre anni e mezzo di crisi politica a seguito del referendum del 2016 sulla Brexit, in cui il ‘leave’ ha vinto con il 52%.