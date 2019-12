Natale 2019 nella Costiera Amalfitana: tutti gli eventi in teatro

La Costiera Amalfitana saluterà il Natale anche con meravigliosi eventi teatrali. A Minori la sera di Natale andrà in scena Filumena Marturano del grande Eduardo De Filippo, tra gli interpreti proprio il sindaco della Città del Gusto, Andrea Reale.

Per interviste : Giuseppe Ragosta – addetto stampa Distretto Turistico Costiera Amalfitana – Tel 392 5967459.

Ma ecco il calendario degli eventi teatrali in Costiera Amalfitana.

23 dicembre

SCALA

O MIEDECO D’E PAZZE Ore 19.00, Teatro Il Portico

commedia In 3 atti di E. Scarpetta

A cura dei ragazzi del Gruppo ANSPI Teatro all’Oratorio

25 dicembre

MINORI

FILUMENA MARTURANO Ore 20.00, Palazzo delle Arti

Commedia in 3atti di Eduardo de Filippo

A cura del Proscenio di Minori

Prenotazione obbligatoria presso Proloco MINORI 089 877087

TRAMONTI

NAPULE NU VICO E NA CANZONE Ore 19.00, anfiteatro G. Pascoli di Polvica

Commedia in 2 atti di A. Savino

A cura dell’Associazione “Tramonti Nuovi Orizzonti”

26 dicembre

MAIORI

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA SBORNIA Ore 20.15, auditorium L’incontro

Commedia in 3 atti di Eduardo de Filippo

A cura dell’Associazione Atellana

MINORI

FILUMENA MARTURANO Ore 20.00, Palazzo delle Arti

Commedia in 3atti di Eduardo de Filippo

A cura del Proscenio di Minori

Prenotazione obbligatoria presso Proloco MINORI 089 877087

SCALA

RIFARSI UNA VITA Ore 19.00, Teatro Il Portico

Commedia In 2 atti di Oreste De Santi

A cura della Compagnia Teatrale ANSPI I Dilettanti

TRAMONTI

NAPULE NU VICO E NA CANZONE Ore 19.00, anfiteatro G. Pascoli di Polvica

Commedia in 2 atti di A. Savino

A cura dell’Associazione “Tramonti Nuovi Orizzonti”

27 dicembre

MAIORI

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA SBORNIA Ore 20.15, auditorium L’incontro

Commedia in 3 atti di Eduardo de Filippo

A cura dell’Associazione Atellana

TRAMONTI

FATEMI FELICE Ore 20.00, circolo ANSPI Don Luca di Cesarano

Commedia in 2 atti di Eduardo Scarpetta

A cura del Gruppo Teatrale Cesarano

28 dicembre

AMALFI

COSE TURCHE Ore 19.30, Salone centro solidarietà “Mons. E. Marini”

A cura dell’Associazione Culturale Kaleidos gruppo Attori x Caso

MAIORI

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA SBORNIA Ore 20.15, auditorium L’incontro

Commedia in 3 atti di Eduardo de Filippo

A cura dell’Associazione Atellana

TRAMONTI

NAPULE NU VICO E NA CANZONE Ore 19.00, anfiteatro G. Pascoli di Polvica

Commedia in 2 atti di A. Savino

A cura dell’Associazione “Tramonti Nuovi Orizzonti”

29 dicembre

AMALFI

COSE TURCHE Ore 19.30, Salone centro solidarietà “Mons. E. Marini”

A cura dell’Associazione Culturale Kaleidos gruppo Attori x Caso

MINORI

FILUMENA MARTURANO Ore 20.00, Palazzo delle Arti

Commedia in 3atti di Eduardo de Filippo

A cura del Proscenio di Minori

Prenotazione obbligatoria presso Proloco MINORI 089 877087

SCALA

O MIEDECO D’E PAZZE Ore 17.00, Teatro Il Portico

commedia In 3 atti di E. Scarpetta

A cura dei ragazzi del Gruppo ANSPI Teatro all’Oratorio

TRAMONTI

FATEMI FELICE Ore 20.00, circolo ANSPI Don Luca di Cesarano

Commedia in 2 atti di Eduardo Scarpetta

A cura del Gruppo Teatrale Cesarano

TRAMONTI

NAPULE NU VICO E NA CANZONE Ore 19.00, anfiteatro G. Pascoli di Polvica

Commedia in 2 atti di A. Savino

A cura dell’Associazione “Tramonti Nuovi Orizzonti”

30 dicembre

SCALA

RIFARSI UNA VITA Ore 19.00, Teatro Il Portico

Commedia In 2 atti di Oreste De Santi

A cura della Compagnia Teatrale ANSPI I Dilettanti

TRAMONTI

NAPULE NU VICO E NA CANZONE Ore 19.00, anfiteatro G. Pascoli di Polvica

Commedia in 2 atti di A. Savino

A cura dell’Associazione “Tramonti Nuovi Orizzonti”

1 gennaio

AMALFI

COSE TURCHE Ore 20.30, Salone centro solidarietà “Mons. E. Marini”

A cura dell’Associazione Culturale Kaleidos gruppo Attori x Caso

MINORI

FILUMENA MARTURANO Ore 18.30, Palazzo delle Arti

Commedia in 3atti di Eduardo de Filippo

A cura del Proscenio di Minori

Prenotazione obbligatoria presso Proloco MINORI 089 877087

SCALA

O MIEDECO D’E PAZZE Ore 19.00, Teatro Il Portico

commedia In 3 atti di E. Scarpetta

A cura dei ragazzi del Gruppo ANSPI Teatro all’Oratorio

2 gennaio

AMALFI

COSE TURCHE Ore 19.30, Salone centro solidarietà “Mons. E. Marini”

A cura dell’Associazione Culturale Kaleidos gruppo Attori x Caso

MAIORI

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA SBORNIA Ore 20.15, auditorium L’incontro

Commedia in 3 atti di Eduardo de Filippo

A cura dell’Associazione Atellana

MINORI

FILUMENA MARTURANO Ore 20.00, Palazzo delle Arti

Commedia in 3atti di Eduardo de Filippo

A cura del Proscenio di Minori

Prenotazione obbligatoria presso Proloco MINORI 089 877087

SCALA

RIFARSI UNA VITA Ore 19.00, Teatro Il Portico

Commedia In 2 atti di Oreste De Santi

A cura della Compagnia Teatrale ANSPI I Dilettanti

3 gennaio

AMALFI

COSE TURCHE Ore 19.30, Salone centro solidarietà “Mons. E. Marini”

A cura dell’Associazione Culturale Kaleidos gruppo Attori x Caso

PRAIANO

GENNARO BELVEDERE TESTIMONE CIECO Ore 20.00, presso i locali dell’infopoint di Praiano

A cura della Compagnia Teatrale “I Riesumati”

Ingresso libero su prenotazione 089874557

SCALA

O MIEDECO D’E PAZZE Ore 19.00, Teatro Il Portico

commedia In 3 atti di E. Scarpetta

A cura dei ragazzi del Gruppo ANSPI Teatro all’Oratorio

TRAMONTI

PREMIATA PASTICCERIA BELLAVISTA Ore 19.30, anfiteatro Scuole Medie in Polvica

Di Vincenzo Salemme

A cura dell’Associazione “La Fenice Intra Montes” di Tramonti

4 gennaio

AMALFI

COSE TURCHE Ore 19.30, Salone centro solidarietà “Mons. E. Marini”

A cura dell’Associazione Culturale Kaleidos gruppo Attori x Caso

MINORI

FILUMENA MARTURANO Ore 20.00, Palazzo delle Arti

Commedia in 3atti di Eduardo de Filippo

A cura del Proscenio di Minori

Prenotazione obbligatoria presso Proloco MINORI 089 877087

PRAIANO

GENNARO BELVEDERE TESTIMONE CIECO Ore 20.00, presso i locali dell’infopoint di Praiano

A cura della Compagnia Teatrale “I Riesumati”

Ingresso libero su prenotazione 089874557

SCALA

RIFARSI UNA VITA Ore 19.00, Teatro Il Portico

Commedia In 2 atti di Oreste De Santi

A cura della Compagnia Teatrale ANSPI I Dilettanti

TRAMONTI

PREMIATA PASTICCERIA BELLAVISTA Ore 19.30, anfiteatro Scuole Medie in Polvica

Di Vincenzo Salemme

A cura dell’Associazione “La Fenice Intra Montes” di Tramonti

5 gennaio

MINORI

FILUMENA MARTURANO Ore 20.00, Palazzo delle Arti

Commedia in 3atti di Eduardo de Filippo

A cura del Proscenio di Minori

Prenotazione obbligatoria presso Proloco MINORI 089 877087

PRAIANO

GENNARO BELVEDERE TESTIMONE CIECO Ore 20.00, presso i locali dell’infopoint di Praiano

A cura della Compagnia Teatrale “I Riesumati”

Ingresso libero su prenotazione 089874557

TRAMONTI

FATEMI FELICE Ore 20.00, circolo ANSPI Don Luca di Cesarano

Commedia in 2 atti di Eduardo Scarpetta

A cura del Gruppo Teatrale Cesarano

6 gennaio

MINORI

FILUMENA MARTURANO Ore 18.30, Palazzo delle Arti

Commedia in 3atti di Eduardo de Filippo

A cura del Proscenio di Minori

Prenotazione obbligatoria presso Proloco MINORI 089 877087

TRAMONTI

PREMIATA PASTICCERIA BELLAVISTA Ore 19.30, anfiteatro Scuole Medie in Polvica

Di Vincenzo Salemme

A cura dell’Associazione “La Fenice Intra Montes” di Tramonti

7 gennaio

TRAMONTI

PREMIATA PASTICCERIA BELLAVISTA Ore 19.30, anfiteatro Scuole Medie in Polvica

Di Vincenzo Salemme

A cura dell’Associazione “La Fenice Intra Montes” di Tramonti

11 gennaio

FURORE

PREMIATA PASTICCERIA BELLAVISTA Ore 18.00, sala Federico Fellini

A cura dell’Associazione “La Fenice Intra Montes” di Tramonti

MAIORI

NA SANTARELLA Ore 20.00, auditorium Convento San Francesco

Commedia in 3atti di Eduardo Scarpetta

A cura dell’Associazione Filodrammatica di Maiori

TRAMONTI

FATEMI FELICE Ore 20.00, circolo ANSPI Don Luca di Cesarano

Commedia in 2 atti di Eduardo Scarpetta

A cura del Gruppo Teatrale Cesarano

12 gennaio

MAIORI

NA SANTARELLA Ore 20.00, auditorium Convento San Francesco

Commedia in 3atti di Eduardo Scarpetta

A cura dell’Associazione Filodrammatica di Maiori

16 gennaio

MAIORI

NA SANTARELLA Ore 20.00, auditorium Convento San Francesco

Commedia in 3atti di Eduardo Scarpetta

A cura dell’Associazione Filodrammatica di Maiori

18 gennaio

MAIORI

NA SANTARELLA Ore 20.00, auditorium Convento San Francesco

Commedia in 3atti di Eduardo Scarpetta

A cura dell’Associazione Filodrammatica di Maiori

19 gennaio

FURORE

FATEMI FELICE Ore 19.00, sala Federico Fellini

A cura del Circolo ANSPI Don Luca di Cesarano

MAIORI

NA SANTARELLA Ore 20.00, auditorium Convento San Francesco

Commedia in 3atti di Eduardo Scarpetta

A cura dell’Associazione Filodrammatica di Maiori

30 gennaio

SCALA

Ore 20.00, Teatro Il Portico

LA MONNALISA

Commedia in 2 atti a cura dell’Associazione Scala Reale

31 gennaio

SCALA

Ore 20.00, Teatro Il Portico

LA MONNALISA

Commedia in 2 atti a cura dell’Associazione Scala Reale