“Natale 2019 sulle tavole degli italiani”: il rapporto Coldiretti/Ixe’

Dalle scelte di acquisto in questi giorni dipende il futuro di centinaia di migliaia di aziende italiane ma anche la difesa del lavoro, del territorio e del patrimonio di biodiversità con l’alimentare che è quest’anno la voce piu’ rilevante del budget natalizio delle famiglie italiane con regali enogastronomici, pranzi e cenoni fuori e dentro le mura domestiche. I numeri del “ Natale 2019 sulle tavole degli italiani” saranno al centro del rapporto Coldiretti/IXE’ presentato in occasione dell’Assemblea nazionale giovedì 19 Dicembre alle ore 9,30 all’ Hotel Ergife in via Aurelia 619 a Roma con il presidente Coldiretti Ettore Prandini, il presidente Ixe’ Roberto Weber e il Ministro della Salute Roberto Speranza.

L’ analisi rivela come cambia il Natale con la spesa prevista, il tempo trascorso in cucina, i consumi dei prodotti simbolo, le sfide storiche tra le diverse specialità ma anche i nuovi trend 2019 sui cesti enogastronomici del Natale con l’esposizione guidata e la sfilatadei dolci tipici locali durante la quale saranno svelati i segreti delle ricette conservate da generazioni nelle campagne.

Le vacanze di Natale sono pero’ anche l’occasione per recarsi piu’ frequentemente a mangiare fuori dove sono in agguato i menu acchiappaturisti con piatti sbagliati che verranno messi in tavola dal vivo e spiegati con l’aiuto di esperti per aiutare a non cadere nelle trappole ma sarà anche illustrata la prima carta d’identità ideata da Coldiretti e Asacert proprio per certificare i veri ristoranti italiani e proteggerli dai fake e dall’utilizzo di prodotti tricolori tarocchi.