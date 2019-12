“All I Want For Christmas Is You” di Mariah Carey è la canzone natalizia più popolare di tutti i tempi su Spotify, con 602 milioni di ascolti sul servizio di musica in streaming.

Per la prima volta quest’anno il il brano ha raggiunto anche la prima posizione nella classifica Hot 100 di Billboard.

Da quando è stato caricato su YouTube, il video la canzone ha totalizzato 605 milioni di visualizzazioni.