Natale, il Codacons: “E’ boom per gli addobbi ‘Plastic free’ con un aumento del 20%”

Effetto Greta Thunberg sul Natale? A giudicare dai dati sugli acquisti di addobbi ‘plastic free’ si direbbe di si. E’ il Codacons ad aggiornare i dati che parlano di un vero boom. Sotto la spinta ambientalista sempre più pressante infatti si registra un vero e proprio salto nelle vendite di decorazioni realizzate con prodotti naturali e senza uso di plastiche di alcun tipo: +20%, stima il Codacons.

Sostanzialmente stabile invece il ‘borsino’ degli alberi di Natale: per l’albero vero di altezza media (180 cm) il prezzo medio va dai 30 ai 45 euro, mentre per il sintetico si pagano mediamente tra i 60 e i 75 euro, ma si può arrivare facilmente a spendere anche 500 euro per alberi più ricercati e di lusso.

Il Codacons invece mette in guardia dall’invasione di prodotti contraffatti, specie di provenienza cinese: beni, dicono i consumatori, che possono rappresentare un pericolo per la salute e l’incolumità, poiché privi dei requisiti di sicurezza previsti dalla nostra normativa.