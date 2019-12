Natale e incidenti domestici: il decalogo sugli addobbi

E’ bene adottare alcuni accorgimenti per evitare incidenti domestici in questi giorni festivi: l’Unione nazionale consumatori (Unc) suggerisce alcune regole: “Fissate bene le decorazioni, facendo particolare attenzione, soprattutto se ci sono dei bambini in casa, agli addobbi in vetro (meglio metterli nei punti più alti) e a quelli che hanno parti piccole che possono esser ingerite; scegliete con cura anche la base dell’albero, che deve essere proporzionata alle dimensioni e se è il caso andrebbe rinforzata per evitare che l’albero si rovesci.

Particolare attenzione va fatta alle luci, ecco quindi 10 semplici consigli per l’acquisto delle luminarie: