Natale alle porte, addio all’ansia da regali con gli acquisti on line con carte

Natale è ormai alle porte. E alla corsa ai regali si avvicina alle battute finali, con le ultime scelte dei doni per parenti e amici. Scelte che avvengono sempre più sulle vetrine on line. Ma cosa regaleranno quest’anno gli italiani? Secondo l’Osservatorio Compass, tra i regali che gli italiani desiderano ricevere sotto l’albero troviamo abbigliamento, calzature e accessori (41%), specialmente per gli under 35 (51%).

Ma di certo, appunto, circa un terzo degli italiani comprerà i propri regali esclusivamente online (32%) soprattutto per acquistare biglietti per concerti ed eventi (con l’80% che li acquisterà online), viaggi e biglietti aerei (76%), videogiochi (75%), ma anche i prodotti di telefonia (63%) e i televisori (55%).

Una scelta, quella degli italiani per i pagamenti digitali, ‘figlia’ dell’avanzamento della tecnologia e della sicurezza dei pagamenti. Sono infatti sempre più sviluppati ed efficienti i sistemi che permettono ai consumatori che pagano i loro acquisti con carte di credito di evitare truffe e raggiri.

Oggi quindi pagare online non riserva più sorprese grazie a email alert, notifiche in App al momento del pagamento e a nuovi standard di sicurezza come il 3D secure e il protocollo SSL.

Ma non è solo la sicurezza della transazione l’arma in più delle carte di credito. Se la lista dei regali è troppo lunga e impegnativa per il budget, con la carta di credito si può sempre rateizzare il pagamento, in comode rate, da poter gestire tranquillamente dopo le feste.