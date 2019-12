Natale, Raggi: “Spelacchio” partito in direzione Roma

“Spelacchio” è in viaggio verso Roma: è partito dalla zona di Varese e sta viaggiando su strada a bordo di un mezzo pesante con su scritto “Spelacchio is coming to town“, con i loghi di Roma Capitale e Netflix.

Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha scritto sui social: “E’ partito in direzione Roma. Spelacchio sta tornando!!! #8dicembre #Natale #Roma“.

L’abete verrà montato in piazza Venezia dove è già stato allestito il cantiere. viene soprannominato “Spelacchio” in modo ironico dal dicembre 2017.