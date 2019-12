Natale: per i regali quest’anno budget di 221 euro a famiglia

Nonostante il Black Friday, più di 5 italiani su 10 (51%) attendono il mese di dicembre per acquistare i regali di Natale ai quali si destina quest’anno un budget complessivo di 221 euro a famiglia, con un leggero incremento del 2% rispetto allo scorso anno: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui consumi di Natale, sulla base della Xmas Survey della Deloitte. La spesa in regali degli italiani per feste di fine 2019, sottolinea la Coldiretti, è superiore del 15% ai 193 euro a famiglia messi a budget in media in Europa, dove gli inglesi sono al vertice della classifica con una spesa di 336 euro a famiglia e in fondo ci sono gli olandesi con appena 122 euro.

zSi conferma anche, precisa la Coldiretti, una spinta verso regali utili e all’interno della famiglia, tra i parenti e gli amici si preferisce scegliere oggetti o servizi a cui non è stato possibile accedere durante l’anno. Tra i regali più gettonati, libri, vestiti e scarpe, soldi, prodotti di bellezza e l’enogastronomia anche per l’affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola, che si esprime con la preparazione fai da te di ricette personali per serate speciali o con omaggi per gli amici che ricordano i sapori e i profumi della tradizione.

Da segnalare, afferma la Coldiretti, la preferenza accordata all’acquisto di prodotti Made in Italy anche per aiutare l’economia nazionale e garantire maggiori opportunità di lavoro a sostegno della ripresa Resistono i tradizionali luoghi di consumo ma un successo viene rilevato per i mercatini che per le festività si moltiplicano nelle città e nei luoghi di villeggiatura e che garantiscono spesso la possibilità di trovare regali ad ”originalità garantita” al giusto prezzo.