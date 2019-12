Natale: i regali sono hi-tech, dalle cuffie agli smart speaker

I regali di Natale sono sempre più hi-tech: per queste festività 2019 la preferenza cade su smartphone, auricolari senza fili, smart speaker, smartwatch e smart tv.

Tra gli smartphone più venduti/regalati troviamo gli iPhone 11 e 11 Pro, il Note 10 di Samsung e il Pixel 4 di Google. Sotto i 200 euro sono molto apprezzati i modelli Wiko e Realme, oltre a Xiaomi, Samsung e Huawei.

Gettonatissimi gli auricolari AirPods Pro di Apple e i FreeBuds 3 di Huawei, entrambi con la cancellazione del rumore.

Tra gli smart speaker più venduti al top troviamo l’Echo Dot di Amazon e il Nest Mini di Google, l’Echo Show da 10 pollici e il Best Hub da 7 pollici.

Per quanto riguarda smartwatch e smart band, trovano posto sotto l’albero di Natale la Mi Band di Xiaomi, che è giunta alla 4ª versione e ora ha anche un display a colori, l’Apple Watch, il Watch GT 2 di Huawei, funzionale e con uno schermo molto ampio.

Sony, Samsung e LG sono i marchi preferiti per le smart tv, con proposte per ogni portafogli.