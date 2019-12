Natale: ressa per palloncini con dentro buoni omaggio, 5 feriti

A Sydney l’iniziativa di un centro commerciale ha rischiato di finire in tragedia: la notte di Natale ha fatto piovere sui suoi clienti palloncini contenenti buoni omaggio, e in pochi istanti si è scatenata una ressa per accaparrarsi i regali, con persone che persone che si sono accalcate le une sulle altre.

Il bilancio è di 5 ricoverati in ospedale con ferite al collo, alle gambe e alla schiena.

L’evento era parte di una maratona di shopping di 36 ore del Scentre Group, proprietario della catena di centri commerciali Westfield.