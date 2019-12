Natale: i 5 trucchi dei nutrizionisti per non ingrassare durante le feste

Durante le festività la convivialità è importante, in vista dei cenoni, i nutrizionisti dell’Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (Adi) hanno messo a punto 5 semplici accorgimenti per mantenere un’alimentazione equilibrata ed evitare di ripetere per più giorni gli eccessi alimentari.

“Seguire una dieta equilibrata e variata non significa che in occasioni particolari, come le festività natalizie, non si possa trasgredire“, spiega Maria Grazia Carbonelli, consigliere Adi. L’adeguatezza di una dieta “si misura nel lungo periodo e non su un singolo pasto. L’importante è avere un comportamento abituale corretto, attento agli ingredienti, alle etichette, alla stagionalità e alle porzioni dei prodotti, che ci mantenga in salute e conservi stabile il peso“, continua l’esperta, sottolineando che “è opportuno ricordarsi che su 2 settimane di festeggiamenti i giorni effettivi di festa sono 4 o 5 e non 15 come spesso accade. Pertanto nei giorni interfestivi è bene attenersi a una sana alimentazione, evitando di consumare ciò che rimane in casa dai pranzi delle feste. Per evitare gli sprechi è bene non abbondare nelle preparazioni, stare attenti alla quantità di cibo da cucinare e fare una lista delle cose da acquistare, in base alle reali esigenze controllando sempre le scadenze“. E’ importante, inoltre, “dedicare del tempo anche a delle passeggiate a piedi o in bici, così da consumare una parte delle calorie accumulate a tavola“.

Gli esperti Adi, in particolare, raccomandano di: