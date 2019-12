Natalità: nel 2019 in Giappone nascite ai minimi in 120 anni

In Giappone le nascite sono in calo, ai minimi degli ultimi 120 anni, e per la prima volta scendono sotto la soglia di 900mila, segnando il maggior declino di sempre della popolazione, dall’inizio delle statistiche.

Il Ministero della Salute e del Welfare ha reso noto che nel 2019 i nuovi nati sono 864mila, in calo di 54mila unità rispetto all’anno precedente, mentre i decessi si assestano a i massimi dal dopoguerra con un milione e 376mila persone (saldo negativo della popolazione di 512mila unità).

Si registra un progressivo calo del tasso di natalità nel Paese, ormai da 13 anni consecutivi: sono prevedibili ripercussioni sul sistema pensionistico, sulla copertura sanitaria e il livello di assistenza infermieristico.

Il numero di bambini nati in Giappone, pari a 1.247.000 nel 1989, è sceso del 30% negli ultimi 30 anni.