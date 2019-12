Nature Index: l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare guida la top ten per studi in fisica e astronomia

L‘Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) è in cima alla top ten per la fisica e l’astronomia del Nature Index. Si tratta di una speciale classifica della prestigiosa rivista Nature, basata su parametri legati al numero di articoli pubblicati dai ricercatori affiliati a un determinato centro di ricerca su 82 riviste scientifiche di alta qualità, con un impatto cioè molto forte a livello internazionale. L’Infn ha superato l’Associazione dei centri di ricerca tedeschi Helmholtz e il Cern di Ginevra, che si piazzano, rispettivamente, al secondo e terzo posto. A seguire, nelle altre sette posizioni: la Societa’ Max Planck tedesca, l’Accademia Cinese delle Scienze (Cas), il Centro di ricerca nazionale russo ‘Istituto Kurchatov’, l’Universita’ americana di Stanford, l’Universita’ giapponese di Tokyo, il Fermilab americano e l’Accademia Russa delle Scienze.

In dodicesima posizione un’altra eccellenza italiana, l’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf). La classifica tiene, ad esempio, conto della partecipazione a grandi progetti o scoperte scientifiche, che coinvolgono centinaia di ricercatori, la cosiddetta ‘big science’, come la scoperta delle onde gravitazionali o del bosone di Higgs. Il Nature Index riguarda differenti settori e varie discipline scientifiche: c’è una classifica, ad esempio, per le istituzioni pubbliche, le fondazioni, gli ospedali e anche per il settore privato, e possono essere prese in considerazione anche singole aree disciplinari e geografiche.