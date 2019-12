Due navi da crociera si scontrano e sfiorano una terza nel porto di Cozumel, in Messico: un ferito [FOTO e VIDEO]

Le navi da crociera Carnival Glory e Carnival Legend si sono scontrate oggi al porto di Cozumel, in Messico, lasciando un passeggero ferito. “Stiamo valutando i danni ma non ci sono problemi che influenzano la navigabilità delle due navi”, ha comunicato Carnival Cruises. Carnival descrive l’incidente come un’allisione tra le due navi. Allisione è un termine tecnico utilizzato per descrivere la situazione in cui una nave in movimento entra in collisione con un oggetto stazionario, come un’altra nave. La Carnival Glory stava “facendo le manovre per attraccare” e ha colpito la Carnival Legend, che era già attraccata (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo), ha dichiarato la compagnia. Parte del ponte della Carnival Glory ha subito danni estesi. Un passeggero è stato ferito in maniera lieve. Sembra, inoltre, che la Carniavl Glory sia andata vicino alla collisione con la Oasis of the Seas attraccata, secondo la testimonianza di un passeggero.

Non sembra che l’itinerario delle due navi sarà influenzato dall’incidente. “L’incidente non è stato molto brutto. Sembrava come se una grande onda si fosse infranta sulla nave”, ha raccontato alla CNN Mary Anne McKinley, passeggera della Carnival Legend. La passeggera ha aggiunto che un annuncio a bordo dopo l’incidente ha spiegato che sono state le correnti a causare l’incidente, mentre Maddison Haynes, passeggero della Carnival Glory, ha dichiarato alla CNN che un messaggio di bordo ha aggiunto che i forti venti sono stati un fattore che ha contribuito all’incidente.