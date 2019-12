Bergamo, gioia infinita: l’Atalanta vola agli Ottavi di Champions League e arriva la prima NEVE, scenario suggestivo nel borgo medievale e domani nevicherà ancora [FOTO]

La neve che sta cadendo in pianura al Nord ha risvegliato sotto una magica e candida coltre bianca anche Bergamo, regalando ai bergamaschi un’atmosfera d’altri tempi e sempre più rara. Un’altra gioia per la città che nella notte ha festeggiato la storica qualificazione dell’Atalanta agli Ottavi di Finale di Champions League. Nel borgo medievale di Bergamo alta sono caduti pochi centimetri, più che sufficienti a rendere lo scenario così affascinante come documentato benissimo dalle fotografie nella gallery scorrevole che Fulvio C. Spreafico ha inviato a MeteoWeb.

E attenzione a domani: nel giorno di Santa Lucia, nevicherà ancora in modo intenso su tutta la Lombardia. A Bergamo potranno cadere oltre 5-6cm di neve.