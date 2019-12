Neve a chilometro zero (e sopra gli zero gradi) prodotta col legno abbattuto dalla tempesta Vaia [FOTO]

Il progetto di ricerca SnowRESolution è un impianto di tri-generazione in grado di produrre simultaneamente e ad altissima efficienza energia elettrica, energia termica per il riscaldamento nonché energia frigorifera sotto forma di neve. Il progetto di ricerca, iniziativa finanziata dalla comunità Europea, ha l’ambizione di avvicinare le fonti di energie rinnovabili, solare termica e biomassa, al mondo dell’innevamento programmato.

L’impianto di innevamento tecnico, chiamato “Snow4ever Thermal”, è stato progettato e realizzato presso la sede della centrale di teleriscaldamento BioEnergia Fiemme a Cavalese per produrre neve a temperature superiori al punto di congelamento con il cippato proveniente dalla regione, utilizzabile in abbondanza dopo i danni della tempesta Vaia di fine ottobre 2018. L’impianto di tri-generazione può essere anche utilizzato per la produzione degli olii essenziali “Magnifica Essenza”, ricavati dall’abete rosso della Val di Fiemme.

Durante la presentazione a Cavalese Francesco Besana, fondatore di NeveXN, ha sottolineato che è una gioia immensa vedere realizzato un impianto d’innevamento programmato che funzioni ad energie rinnovabili. “È stata una bella esperienza passare da un’idea ad un primo vero caso studio.”

Oltre allo Snow4Ever Thermal, NeveXN costruisce ulteriori impianti per l’innevamento sopra lo zero termico, però ad alimentazione elettrica. Tutti i generatori Snow4Ever producono neve di qualità perfetta tra i -3° e i +16°. Questo particolare tipo di innevamento è reso possibile da un’innovazione scientifica all’interno del sistema, grazie alla quale vengono creati veri fiocchi di neve attraverso la formazione di cristalli, indipendentemente dalle temperature esterne e solo con acqua senza alcun additivo. L’esigenza di soluzioni di innevamento indipendenti dal clima cresce di anno in anno, soprattutto per comprensori sciistici situati a bassa quota, ma anche per eventi e manifestazioni sportive.

NeveXN, fa parte di DEMACLENKO, azienda leader tecnico dell’innevamento programmato. Demaclenko si occupa di progettazione, sviluppo, produzione e vendita di impianti di innevamento e relativi componenti, con un servizio adattabile alle esigenze del cliente e alle condizioni geografiche che comprende anche messa in servizio, manutenzione e assistenza. Con oltre 50 milioni di euro di fatturato annui, è tra i leader mondiali nei sistemi di innevamento.

DEMACLENKO fa parte del gruppo High Technology Industries (HTI) che riunisce sotto lo stesso tetto altri importanti marchi come LEITNER ropeways (impianti di risalita), PRINOTH (battipista e veicoli cingolati), POMA (impianti a fune per il trasporto delle persone), AGUDIO (impianti a fune per il trasporto dei materiali), LEITWIND (impianti eolici) e MINIMETRO (veicoli a fune su rotaia).