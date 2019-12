Notte di Capodanno “ideale per concepire un figlio, soprattutto in Sicilia e Liguria”

Notte di Capodanno ideale per concepire un figlio: l’ultimo giorno dell’anno è quello più fecondo. Ad aiutare, probabilmente, il relax delle ferie e l’entusiasmo della festa, ma soprattutto l’allungamento delle ore di luce e il raggiungimento della temperatura notturna ideale, che si verifica specialmente in alcune aree del Paese, Sicilia e Liguria soprattutto: lo ha spiegato all’AdnKronos Salute Italo Farnetani, docente alla Libera Università Ludes di Malta.

“Se si pensa che il rapporto luce/buio è il più importante sincronizzatore per gli esseri viventi, è evidente l’effetto di un numero maggiore di ore di luce anche per la fertilità“, sottolinea Farnetani. La luce “stimola la funzionalità ormonale della donna, mentre temperature notturne miti ‘aiutano’ gli spermatozoi, danneggiati invece dal caldo eccessivo e rallentati dal freddo estremo“.

La temperatura propizia per concepire “è 12 gradi la notte“, precisa Farnetani, elencando le località che domani sera saranno le favorite: “Al top c’è Messina, con una temperatura tra 11 e 13 gradi. Al secondo posto ci sono Pantelleria e Finale Ligure. Segue Sanremo, seguita a sua volta da Imperia, Albenga e Alassio e, in pari posizione, Palermo e Marsala“.

Il fenomeno “si presenta in modo costante dal 2002 – conclude l’esperto – E l’incremento del numero dei concepimenti a dicembre e gennaio, legato al diverso rapporto luce/buio, è più accentuato al Sud grazie alla maggior intensità della luce“.