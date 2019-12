Nube nera da rogo di azienda di rifiuti a Barletta: “Tenere le finestre chiuse”

Un’ordinanza sindacale, con disposizioni a tutela della salute pubblica, è stata emanata dal Palazzo di città di Barletta dopo l’incendio, divampato intorno alle 7 di questa mattina nella zona industriale, presso l’azienda del settore rifiuti ”Dalena Ecologica”. Dalla combustione dei rifiuti si è sprigionata un’intensa nube di fumo nero. Per questo, come già indicato questa mattina in via precauzionale e successivamente prescritto da Arpa Puglia e dalla Asl Bt, il provvedimento ordina di ”mantenere chiuse” le finestre e quant’altro possa consentire l’eventuale passaggio di inquinanti nelle abitazioni o nelle attività commerciali nel raggio di tre chilometri dall’azienda, di ”sospendere la raccolta di frutti, olive, ortaggi” e di ”procedere a campionamenti, richiesti dall’Arpa Puglia alla Asl Bt, nella porzione di territorio compresa fra la strada statale 170, via Andria, e la statale 16 Adriatica, via Trani, per un’estensione di 3 chilometri a partire dallo stabilimento interessato dall’incendio’‘.

Inoltre Arpa ha già installato uno strumento per la rilevazione di diossine in un sito a 500 metri dal luogo dell’incendio mentre la centralina mobile attualmente collocata nel cortile di una scuola sarà spostata nei pressi del luogo in cui è avvenuto il rogo per rilevare eventuali superamenti degli agenti inquinanti. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per la bonifica dell’area e proseguiranno probabilmente ancora per due o tre ore. Una parete dello stabilimento è crollata mentre un’altra pericolante è stata abbattuta dai Vigili del fuoco con un mezzo cingolato. Non ci sono stati feriti né intossicati.