Nucleare, Francia: componenti elettrici difettosi in un reattore, ferma la centrale di Penly

L’autorità di sicurezza nucleare francese ha reso noto che l’operatore EDF ha rilevato 28 componenti elettrici difettosi in un reattore nucleare e ciò ha provocato l’arresto della centrale di Penly, nella Senna Marittima: lo riferisce France Presse.

Per l’autorità si tratta di un “avvenimento significativo” che ha reso inefficaci i sistemi d’emergenza del reattore 2: “Questa indisponibilità di diversi materiali importanti per la sicurezza non ha avuto conseguenze per persone e per l’ambiente“, ha precisato nel comunicato.