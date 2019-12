Nuova Zelanda, eruzione del vulcano su White Island: il bilancio delle vittime sale a 6

E’ salito a 6 il bilancio delle vittime per l’eruzione del vulcano su White Island: si tratta di uno dei feriti ricoverati ieri in ospedale ad Auckland. La polizia ha confermato in una nota che “un’altra persona è morta a causa dell’eruzione di Whakaari, portando il bilancio ufficiale a sei“. Altre otto persone sono ancora disperse.

Si tratta di una “tragedia dalla portata devastante“, secondo la premier neozelandese, Jacinda Ardern. Tra i feriti ed i dispersi – ha dichiarato in parlamento – ci sono persone provenienti da Australia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina, Germania, Malaysia, oltre a neozelandesi. “Sappiamo anche che si porranno domande importanti in relazione a questo evento“, “domande che devono essere poste e che devono trovare risposta“.