Nuovo ritiro di Ranitidina contenente impurità cancerogene: ecco tutti i lotti incriminati [INFO]

A seguito del divieto di utilizzo prot. AIFA/PQ-PhCC/P/0104960 del 20/09/2019, alla sospensione dei CEP delle altre officine interessate alla produzione del principio attivo “Ranitidina” e alla comunicazione di ritiro volontario da parte della ditta DOC GENERICI S.r.l., l’Agenzia italiana del farmaco comunica il ritiro volontario da parte della suddetta azienda farmaceutica dei seguenti lotti del medicinale:

– RANITIDINA DOC GENERICI 75 mg 10 cpr riv film – codice AIC n. 034471045 — lotti in allegato;

– RANITIDINA DOC GENERICI 150 mg 20 cpr riv film – codice AIC n. 034471019 — lotti in allegato;

– RANITIDINA DOC GENERICI 300 mg 20 cpr riv film – codice AIC n. 034471021 — lotti in allegato.

La ditta DOC GENERICI S.r.l. – ricorda Aifa – dovrà assicurare l’avvenuto ritiro entro 48 ore dalla ricezione della presente comunicazione e non dovrà rilasciare i lotti ancora giacenti nel proprio magazzino.

La ranitidina è un inibitore della secrezione acida utilizzato nel trattamento dell’ulcera, del reflusso gastroesofageo, del bruciore di stomaco e di altre condizioni associate a ipersecrezione acida.

Non deve contenere nitrosammine: la Ndma è classificata come sostanza probabilmente cancerogena per l’uomo dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla base di studi condotti su animali.