Ocse: Proietti (Uil), ‘pressione fiscale è palla al piede Paese, serve più coraggio’

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “Una pressione fiscale al 42,1% del pil è la palla al piede che impedisce la crescita dell’economia italiana. Questo dato è particolarmente drammatico se si considera che le tasse in Italia gravano prevalentemente sui lavoratori dipendenti e pensionati”. Ad affermarlo in una nota è Domenico Proietti, il segretario confederale della Uil commentando il rapporto dell’Ocse.

“Tagliare significativamente le tasse a queste categorie è l’unica strada per dare impulso ai consumi e alla crescita economica, con beneficio delle attività produttive e dell’occupazione. Il Governo, con il Ddl Bilancio, fa solo un primo passo in questa direzione. La Uil chiede al Governo di avere più coraggio e determinazione nel ridurre la pressione fiscale e nella lotta all’evasione”.