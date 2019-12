Meteo, ondata di calore estrema in Australia: +50°C a Nullarbor, nuova giornata più calda di sempre e l’asfalto si scioglie [MAPPE]

Un’ondata di caldo eccezionale sta colpendo l’Australia in questi giorni, con valori incredibili da diverse parti dell’Australia Meridionale. Molte località sono andate oltre i +46°C, alcune oltre +48-49°C, mentre la stazione di Nullarbor ha registrato l’eccezionale valore di +50°C! Nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo, troverete le 20 località australiane più calde della giornata di ieri, giovedì 19 dicembre: oltre ai +50°C di Nullarbor (la quarta temperatura più alta nella storia del Paese), ci sono i +49,9°C di Eucla Amo, 6 località con +48-49°C e 6 località tra +47-48°C. Ceduna, nella Eyre Peninsula, ha registrato la sua giornata più calda in oltre 80 anni con +49°C.

Le temperature sono così estreme che l’asfalto ha iniziato a sciogliersi. A Port Augusta (+48,6°C), i residenti sono stati costretti ad evitare certe strade perché l’asfalto non ha retto al caldo estremo. Ad Adelaide, le persone senza condizionatore avranno fatto molta fatica a dormire, considerando che la temperatura non è mai scesa sotto i +33,6°C. La città ha avuto la sua giornata di dicembre più calda dall’inizio delle registrazioni nel 1997, con una massima di +45,4°C. Nel complesso, il BOM ha dichiarato che record di temperatura di dicembre sono stati superati in oltre una decina di località, molte delle quali hanno registrato i loro record di tutti i tempi.

Sul suo account Twitter, il Bureau of Meteorology (BOM, servizio meteorologico nazionale) ha scritto che mercoledì 18 dicembre, “l’Australia ha registrato il suo giorno più caldo di sempre. La massima giornaliera media a livello nazionale è stata di +41,9°C, che hanno superato il record stabilito martedì di +40,9°C”.

Il caldo estremo si sta ora diffondendo verso i settori sudorientali dell’Australia (Nuovo Galles del Sud e Victoria). Molte aree dovrebbero sperimentare temperature di 16-20°C più alte del normale. Questo significa che sono ancora probabili temperature massime pomeridiane di +45-50°C. Nel Nuovo Galles del Sud è stato dichiarato lo stato di emergenza mentre i vigili del fuoco combattevano con quasi 100 incendi.