Previsioni Meteo, ondata di gelo negli USA: temperature estreme nell’Upper Midwest, oltre -13°C a Chicago [MAPPE]

Gli americani faranno bene a non abituarsi alle condizioni miti che caratterizzeranno il weekend, perché per la prossima settimana è prevista un’ondata di freddo artico che porterà temperature estreme su gran parte degli Stati Uniti. Con l’arrivo dell’aria fredda direttamente dall’Artico, si prevede che le temperature subiscano un brusco calo da un giorno all’altro sugli stati centrali dai Grandi Laghi alle Pianure meridionali, riporta AccuWeather. La corrente a getto affonderà verso sud sugli stati centrali ed orientali e un fronte freddo scivolerà verso est sulle Grandi Pianure, il Midwest e l’East. Questo permetterà all’aria fredda bloccata in Canada di muoversi verso sud, iniziando nelle Pianure settentrionali già domenica 8 dicembre, e poi scivolando gradualmente verso est nel corso della prossima settimana.

“Si prevede che temperature molto fredde entrino sulle Pianure settentrionali e sull’Upper Midwest all’inizio della prossima settimana, con le temperature più basse previste per mercoledì” 11 dicembre, avvisa il Servizio Meteorologico Nazionale. Temperature estremamente fredde sono previste per parti delle Pianure settentrionali e dell’Upper Midwest tra inizio e metà della prossima settimana. Le massime potrebbero non superare i -13°C dalle Dakota a parti di Minnesota e Wisconsin. Massime comprese tra -12°C e -7°C potrebbero scendere fino ai Grandi Laghi occidentali, incluse Chicago e Milwaukee, mercoledì 11 dicembre, mentre massime superiori a -6°C saranno possibili in parti dell’Ohio Valley e della Mississippi Valley, riporta Weather Channel.

Nelle Pianure settentrionali e nell’Upper Midwest, probabilmente si tratterà delle temperature più basse della stagione, che saranno percepite come ancora più fredde, considerando il fattore vento. Città nella Red River Valley of the North, come quelle della North Dakota orientale e del Minnesota nordoccidentale, potrebbero raggiungere i -26°C nella mattina di mercoledì 11 dicembre. Minime inferiori a -13°C saranno possibili fino all’area metropolitana di Chicago. Minime mattutine di -6/-2°C sono previste nella Texas Panhandle, in Oklahoma, Arkansas e Tennessee a metà della prossima settimana, avvisa Weather Channel.

Ad est, le temperature subiranno un grande calo tra martedì 10 e mercoledì 11 dicembre all’arrivo del fronte artico. New York City potrebbe non superare la soglia di zero gradi entro giovedì, riporta Weather Channel.

Inoltre, c’è la possibilità che l’umidità possa sovrapporsi con l’aria fredda della prossima settimana, ma non è ancora chiaro se un’importante tempesta accompagnerà l’umidità per produrre nevicate.