Ondata di maltempo in Toscana: centinaia di richieste di soccorso per allagamenti, rimozioni di alberi e danni provocati dal vento

A causa dell’ondata di maltempo che sta interessando la Toscana sono centinaia le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco per allagamenti, rimozioni di alberi e rami pericolanti e danni provocati dal vento.

In provincia di Firenze al momento risultano da evadere circa 60 interventi, in particolare nella zona di Empoli e Castelfiorentino. In provincia di Pisa sono circa 40 le richieste di intervento. In provincia di Grosseto oltre 90 richieste di intervento, principalmente nei comuni Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Grosseto e Magliano in Toscana. In provincia di Siena oltre 70 le richieste di intervento, in provincia di Arezzo circa 30. In provincia di Livorno nel corso della notte si sono registrati interventi legati ad allagamenti (sottopasso via Firenze a Livorno, con soccorso a quattro persone bloccate in una autovettura in panne, in viale Carducci e viale Nievo sempre a Livorno) ed interventi per alberi caduti o pericolanti (Nugola, Rosignano Marittimo, Cecina, San Vincenzo, Porto Azzurro, Marciana). Altri interventi per dissesti statici e caduta intonaci a Livorno in via Modigliani e via Della Bassata). Complessivamente gli interventi effettuati sono 31 in tutta la provincia livornese dei quali 18 su Livorno, 3 zona Cecina-Rosignan -San Vincenzo, 6 in zona Piombino-Campiglia e 4 all’Isola d’Elba.

I vigili del fuoco del comando di Prato, con il personale del distaccamento di Montemurlo, sono intervenuti in via del Baldino, in località Sofignano, nel comune di Vaiano, per il crollo parziale di un muro di contenimento sovrastante la strada. La parte interessata dal crollo risulta è di circa 15 metri di lunghezza e 5 metri di altezza. La strada è stata chiusa al traffico in attesa della rimozione dei detriti e della messa in sicurezza dell’area interessata dal crollo.

I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti alle Logge del Papa per la caduta di una porzione di cornicione sulle logge sottostanti. La squadra dei pompieri ha provveduto alla rimozione delle parti pericolanti e per sicurezza è stato inibito l’accesso al sottostante appartamento.

i pompieri sono intervenuti per il crollo parziale di un tetto a Castellina Scalo, nel comune di Monteriggioni (Si). In attesa dei lavori di ripristino è stato inibito l’accesso a tutto l’appartamento.