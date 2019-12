Orche al largo di Genova, femmina porta in superficie il figlio morto: cerca da giorni di farlo respirare

La capitaneria di porto di Genova continua il monitoraggio del branco di orche che da alcuni giorni staziona dinanzi il bacino portuale di Genova-Prà. Una orca femmina, in particolare, “ormai da giorni trascina con sé e porta in superficie il corpo senza vita del suo piccolo nel vano tentativo di consentirgli di respirare“, si legge in una nota della stessa capitaneria. Il branco è monitorato con motovedette, un elicottero e un “idrofono”, “uno speciale microfono che registrerà i suoni emessi da questi eccezionali mammiferi, restituendo importanti dati che verranno valutati ed elaborati dagli esperti“. Il comandante del porto di Genova ha interdetto la navigazione, la sosta e l’attività subacquea nella zona di precauzione attorno alle orche.