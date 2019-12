Orsi polari invadono villaggio russo: gli abitanti li sfamano

Decine di orsi polari affamati si sono spinti fino ai bordi di un villaggio abitato, nell’estremo settentrione russo, e sono stati sfamati dai residenti locali.

Il branco è arrivato a Ryrkaypiy, nella regione autonoma della Chukotka, perché il ghiaccio sulla superficie marina è troppo sottile per consentire loro di cacciare.

Gli abitanti hanno posizionato alla periferia del centro abitato carcasse di trichechi in modo tale che i plantigradi potessero sfamarsi.

Il branco è insediato solitamente a Cape Schmidt, ad appena un paio di km da Ryrkaypiy. “Se il ghiaccio fosse stato abbastanza solido gli orsi, o almeno alcuni di loro, sarebbero già scesi in acqua, per cacciare le foche o la lepre marina“, ha spiegato Mickail Stishov del WWF.

La speranza ora è che siano le condizioni meteo ad aiutare i plantigradi: il calo di temperature atteso nei prossimi giorni potrebbe consentire la formazione di uno strato di ghiaccio solido a sufficienza perché gli orsi possano percorrerlo senza rischi.