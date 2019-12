Padova: autocisterna in fiamme dopo scontro con camion in A4, un morto e un ferito

Incidente nella notte sulla A4 tra gli svincoli di Padova est e Padova Ovest: un uomo è morto carbonizzato. Si è verificato uno scontro tra un’autocisterna che trasportava gasolio e un camion. Dalle prime ricostruzioni dei vigili del fuoco, l’autocisterna si è incendiata dopo avere tamponato un carrello di segnalazione di lavori in corso e poi un autocarro di una ditta di manutenzione dell’autostrada con 7 operai, sul posto per effettuare alcuni lavori.

Nell’incidente è morto l’autista dell’autocisterna mentre un operaio è rimasto ferito alla spalla ed è stato soccorso dal 118. Durante le operazioni di soccorso un vigile del fuoco è rimasto lievemente ferito. Gli altri sei operai sono rimasti illesi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vicenza e Venezia, la polizia stradale di Padova, il Suem e l’Arpav (Agenzia regionale per la protezione ambientale) a causa del versamento del gasolio in strada.