Papa Francesco ha voluto testimoniare la sua solidarietà nei confronti dei “cittadini italiani che vivono in territori gravemente inquinati e che aspirano a una migliore qualità dell’ambiente e a una giusta tutela della salute“. Il Pontefice, al termine dell’angelus in piazza San Pietro, ha auspicato che “il Natale sia per tutti occasione di fraternità e di gesti di solidarietà verso quanti sono nel bisogno“.