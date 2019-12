Partorisce in auto, assistita al telefono dall’operatore del 118

Stava cercando di raggiungere l’ospedale in auto per dare alla luce la sua bambina, assieme al marito. Ma non ha fatto in tempo ad arrivare al Macedonio Melloni di Milano e così la piccola è nata in auto grazie all’aiuto e al sangue freddo dell’infermiere del 118 che al telefono ha guidato la coppia. È accaduto questa mattina attorno alle 8.37 in via Cardinale Mezzofanti. La mamma e la bambina stanno bene. La donna si stava recando in ospedale ma le contrazioni sono diventate forti e così è scattata la chiamata al 118 da parte del marito. L’operatore ha subito tranquillizzato l’uomo, fornendogli tutte le indicazioni del caso e invitandolo soprattutto a fermare la vettura, rassicurandolo che di lì a breve sarebbero arrivati i soccorsi. L’operatore ha assistito la coppia fino al parto, avvenuto nell’automobile. Una volta arrivati i soccorsi la mamma e la piccola sono state portate al Macedonio Melloni.