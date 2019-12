Oggi nuova passeggiata spaziale di Luca Parmitano: quando e come seguirla in diretta streaming LIVE

E’ in programma oggi 2 dicembre 2019 una nuova passeggiata spaziale di Luca Parmitano: l’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea parteciperà ad un’attività extraveicolare (EVA) assieme al collega Andrew Morgan della NASA per proseguire il lavoro eseguito il 15 e il 22 novembre per la manutenzione del cacciatore di antimateria Ams-02 (Alpha Magnetic Spectrometer).

Si tratta della 3ª EVA di una serie di 5.

Per seguire le operazioni, proponiamo di seguito la diretta streaming della NASA: il live è pianificato alle 11:30 ora italiana, con inizio delle operazioni previsto intorno alle 12:50 ora italiana.