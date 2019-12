“La pasta fa ingrassare”, “l’ananas fa dimagrire”, “gli spinaci sono ricchi di ferro”: vero o falso?

Le “fake news” sull’alimentazione ormai dilagano sul web e sono, spesso, purtroppo, particolarmente radicate nell’immaginario popolare. Dal ferro negli spinaci allo zucchero di canna, Humanitas Salute (edito dall’Humanitas Research Hospital, ospedale ad alta specializzazione, centro di Ricerca e sede di insegnamento universitario) fa chiarezza su alcune bufale con l’aiuto della professoressa Daniela Lucini, responsabile di medicina dell’esercizio di Humanitas.

“Lo zucchero di canna fa meno male”

Lo zucchero bianco e quello di canna, si spiega, “sono esattamente la stessa cosa visto che sono fatti della stessa molecola, il saccarosio. Ecco perché a livello alimentare sono prodotti equivalenti. Non è vero quindi che lo zucchero di canna faccia meno male di quello bianco. Resta invece valido sempre il principio secondo cui lo zucchero semplice è un alimento da usare con grande moderazione.”

“L’ananas fa dimagrire e la pasta fa ingrassare”

Il primo mito da sfatare “riguarda il fatto che non esistano alimenti in grado di far dimagrire. Ogni alimento ha infatti un potere calorico più o meno alto e va inserito nella dieta nelle giuste proporzioni. L’ananas, ad esempio, è un ottimo frutto e può essere consumato senza timore: l’importante è non credere che mangiarlo possa contribuire alla perdita di peso. D’altro canto una dieta equilibrata prevede i carboidrati, ovvero gli zuccheri complessi, che non dovrebbero mai mancare. La pasta è quindi un valido alimento da consumarsi secondo le giuste quantità e i criteri, tenendo presente il principio della moderazione.”

“Il ferro si trova soprattutto negli spinaci”

Si tratta di una affermazione “vera solo parzialmente. Gli spinaci infatti contengono ferro ma questo non è così facilmente assimilabile come quello che si può invece reperire dalle carni rosse.”

“I bambini possono mangiare tutto quello che vogliono”

L’obesità infantile “non è qualcosa che passa con lo sviluppo, ma un serio problema a cui fare attenzione. Ecco perché è sbagliato ritenere che i bambini possano mangiare tutto quello che vogliono nelle quantità desiderate. Anche l’alimentazione infantile va invece regolata e bilanciata secondo i principi della dieta mediterranea. Un bambino obeso ha infatti un rischio molto alto di diventare un adulto obeso e questo rischio aumenta con l’età.”