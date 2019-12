Paura per Zac Efron: ha contratto una malattia mortale in Papua Nuova Guinea, ricoverato d’urgenza

L’attore Zac Efron è stato ricoverato d’urgenza in ospedale qualche giorno prima di Natale dopo aver contratto una malattia mortale durante le riprese di un reality in Papua Nuova Guinea. In base a quanto si legge sui tabloid britannici, si tratterebbe di “una forma di febbre tifoidea o un’infezione batterica simile“. Il 32enne è stato dunque trasferito in volo a Brisbane e portato al St Andrews War Memorial Hospital in “condizioni stabili“, sebbene gravi. Il via libera dei medici per farlo rientrare negli Usa è arrivato la vigilia di Natale. Il reality ‘Killing Zac Efron‘, di cui l’attore è cantante, protagonista e produttore esecutivo, doveva mostrarlo mentre si avventurava “nella giungla profonda di un’isola remota e pericolosa per scolpire il proprio nome nella storia delle spedizioni“.