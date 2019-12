Al via a Perugia il primo torneo benefico di Escape Room “Gioca, riqualifica, dona”

Appuntamento qualche giorno prima della fine dell’anno per divertirsi insieme aguzzando l’ingegno e facendo al contempo un’azione concreta per portare i perugini a vivere, in modo sano e positivo, una zona degradata della città che sta cercando di rinascere anche grazie a iniziative come questa. Il Torneo “Gioca, riqualifica, dona”, organizzato dalla Escape Room Cronos di Perugia con sede all’interno dell’Ottagono e patrocinato dal Comune di Perugia coinvolgerà 160 persone che saranno chiamate a giocare, collaborando al meglio per vincere il Torneo con la propria squadra. L’Escape Room Cronos, in collaborazione con Escape Room Perugia entrambe in via Settevalli ( zona stazione ), porterà nelle giornate del 28 e 29 dicembre prossimi 40 squadre a sfidarsi, con due partite a team, nelle rispettive quattro room delle due Escape: dalla stanza a tema “Tomba di Tutankhamon” e “Inferno di Dante” di Cronos, fino a quella con tema “Non aprite quella porta” e “Professor Jones” dell’altra Escape. Ogni squadra, composta da quattro persone, avrà al massimo un’ora di tempo per riuscire a risolvere tutti gli enigmi e uscire dalla stanza: logica, gestione delle emozioni, capacità di leadership e di lavorare in team saranno solo alcune delle principali abilità richieste a ogni partecipante. Obiettivo? Uscire nel minore tempo possibile e, contemporaneamente, chiedere al gestore della sala – che monitora e guida dall’esterno ogni partita-, meno aiuti possibili.

Il fenomeno delle Escape room ne conta a oggi circa 8.000 nel mondo e 400 in Italia, si rivolge non solo a ragazzi e adulti come nuovo e stimolante modo di divertirsi ingegnandosi, ma anche ad aziende che, sempre più, utilizzano le dinamiche che si creano per fare formazione ai propri team.

Il Torneo vuole concorre, a fianco ad altre iniziative, al rilancio del quartiere di Fontivegge e dell’Ottagono, in questo periodo nuovamente teatro di un nuovo e forte degrado. “Abbiamo deciso di investire in quest’area di Perugia, centralissima e con grandi potenzialità, mettendo la sede della nostra Escape room proprio qui”, afferma Fabrizio Bonoldi, uno dei titolari di Cronos Perugia nonché socio della sede di Genio in 21 giorni aperta sempre all’interno del centro dell’Ottagono.

“Vogliamo fare la nostra parte per riqualificare questa zona”, continua Bonoldi che per questo evento ha ottenuto il patrocino del Comune di Perugia e che a breve aprirà un terzo locale, sempre all’interno dell’Ottagono, quale contenitore di eventi. “Abbiamo assunto con contratto regolare tutti i dipendenti di Cronos, mentre per la prossima attività di eventi che aprirà a breve vogliamo avere l’80% di personale straniero che vive in questa zona”, argomenta, “con l’obiettivo di fare la nostra parte per restituire bellezza, sicurezza e produttività a quest’area così centrale alla città di Perugia”.

Tutto il ricavato del Torneo “Gioca, riqualifica, dona”, andrà all’associazione umbra Zuki Onlus che si occupa di adozioni a distanza e progetti di aiuto in Congo.