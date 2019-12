California, milioni di pesci-pene invadono le spiagge dopo una tempesta [FOTO]

A causa di una tempesta nell’oceano Pacifico, nei giorni scorsi migliaia di pesci-pene si sono spiaggiati a Drakes Beach, poco a nord di San Francisco, in California. Il nome scientifico di questi esemplari è Urechis caupo, volgarmente definiti “pesci-pene” proprio per la fisionomia fallica che li contraddistingue. Lunghi da 5 a 25cm, gli Urechis caupo vivono in zone sabbiose e fangose, nascosti nelle loro tane lunghe diversi metri ma strette quanto il loro corpo, e popolano soprattutto l’oceano Pacifico. Più che pesci, si tratta di vermi marini utilizzati come esca nelle attività di pesca per attirare pesci più grandi.

Questi vermi marini vengono normalmente mangiati in Giappone, Cina e Corea del Sud, crudi con un po’ di sale e olio, accompagnati con verdure e altre spezie.