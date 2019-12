Piena del Po: deflusso verso il mare senza particolari criticità

La piena del Po sta defluendo senza particolari criticità nella parte finale, tra il Ferrarese e il Rodigino, dove in precedenza era in vigore l’allerta arancione.

Lo stato di attenzione per i livelli idrometrici è valido fino a domani a Polesella e Ariano mentre a Pontelagoscuro la piena tornerà sotto controllo fin dalle prime ore di domani.