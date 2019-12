PNP: l’app di Babbo Natale che da oltre 10 anni rende magiche le feste e sostiene gli ospedali pediatrici

PNP – Polo Nord Portatile, noto anche come il sito e l’app ufficiale di Babbo Natale, prodotti e distribuiti dall’azienda canadese UGroupMedia Inc, da più di 10 anni contribuisce a rendere più magico il Natale di milioni di persone in tutto il mondo, con oltre 220 milioni di visualizzazioni totali di video personalizzati realizzati dagli utenti. Il sito e l’app, disponibili in quattro lingue (inglese, italiano, francese e spagnolo) sono nati con l’obiettivo di creare messaggi di auguri, video o audio, fatti da Babbo Natale in persona, personalizzabili con informazioni dettagliate sul destinatario.

Ma PNP è molto di più! È una vera e propria esperienza digitale nel magico Villaggio di Babbo Natale, con giochi gratuiti e premium nella sezione Kid’s Corner dell’app, e video storie della buonanotte. Tra le principali novità introdotte quest’anno, molti nuovi scenari tra i quali scegliere, pensati sia per grandi sia per bambini, la possibilità di scaricare i video in full HD, una maggior personalizzazione dei contenuti, ma, soprattutto, la possibilità di fare messaggi di gruppo (molto attesa da chi ha più figli) e gli auguri multi-device per la vigilia di Natale. Quest’ultima nuovissima opzione consente di creare video personalizzato di auguri da far vedere su un computer o uno smartphone e, ad un certo punto, far partire una chiamata verso il telefono del destinatario. All’altro capo del telefono ci sarà Babbo Natale, in diretta dalla slitta!

E il Natale è anche amore, condivisione e solidarietà verso chi si trova in difficoltà. Per questo motivo, PNP continua a portare avanti il progetto PNP Children’s Hospital Program, con il quale devolve parte del ricavato dalla vendita online a quasi 50 ospedali pediatrici sparsi in tutto il mondo.

L’app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android, scaricabile gratuitamente dall’AppStore e da Google Play. Oltre alla versione base, per la realizzazione di video personalizzabili, esiste la possibilità di acquistare l’upgrade, che consente di diventare utente Premium ed avere accesso a contenuti extra, più scenari tra i quali scegliere e una maggior possibilità di personalizzazione dei messaggi di auguri fatti da Babbo Natale.