La polizia di Berlino ha evacuato il mercatino di Natale da Breitscheidplatz, per il ritrovamento “di un oggetto sospetto“. Tutti i visitatori hanno lasciato la zona “con calma“, ha detto la polizia in un tweet, aggiungendo che le forze dell’ordine hanno iniziato a perquisire la zona. Tre anni fa, nello stesso mercatino un attentato provocò 12 morti e diversi feriti. Pochi giorni dopo, il presunto autore, il tunisino Anis Amri, venne ucciso in Italia.