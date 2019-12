Per cause ancora da accertare, in un’abitazione nel Trevigiano ha preso fuoco un divano. Quattro persone, un uomo ed i suoi tre figli minori, hanno dovuto far ricorso oggi alle cure dei sanitari del 118 dell’ospedale di Conegliano in seguito all’intossicazione dal fumo provocato dall’incendio che si è sviluppato in casa. Le fiamme sono state estinte dai vigili del fuoco.