Prescrizione: Costa, ‘Pd fa contrario di quanto dice, voti nostra proposta’

Roma, 30 dic. (Adnkronos) – ‘A due giorni dall’entrata in vigore dello stop alla prescrizione è interessante rileggere le parole pronunciate negli ultimi mesi dagli esponenti del Pd. Hanno fatto il contrario di quanto sbandierato ai quattro venti”. Lo afferma Enrico Costa, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Giustizia, ricordando alcune dichiarazioni di esponenti Dem sulla prescrizione, a partire da segretario, Nicola Zingaretti (‘riteniamo inaccettabile l’entrata in vigore della norma sulla prescrizione senza garanzie sulla durata dei processi”).

‘Ebbene, hanno fatto il contrario di quanto sbandierato ai quattro venti. Con quale credibilità -si chiede l’esponente azzurro- presentano ora una proposta di legge per cancellare la riforma Bonafede? Faranno un’altra volta dietrofront e la loro proposta finirà nel cestino di via Arenula. Votino il nostro testo e mandiamo tutti insieme un segnale chiaro al Guardasigilli”.