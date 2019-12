Prescrizione: Schifani, ‘da domani sopraffazione giustizialismo su garantismo’

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “L’inizio del nuovo anno coinciderà, purtroppo, con una regressione significativa dello stato di diritto in Italia. La riforma della prescrizione voluta dal Movimento 5 Stelle e avallata nei fatti dal Pd, è infatti la sopraffazione del peggiore giustizialismo sul garantismo costituzionalmente sancito”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Renato Schifani.

‘A causa del Movimento 5 Stelle che concepisce la giustizia come la ricerca spasmodica di un colpevole a qualsiasi costo, il nostro Paese -aggiunge l’ex presidente del Senato- da domani sarà meno civile, meno libero e anche meno attrattivo per gli investimenti. Un Paese che fa spregio della propria Carta dei valori fondamentali e che distrugge la propria storia di culla del diritto e delle garanzie fondamentali del libero cittadino”.