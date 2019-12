Meteo, le Previsioni Mensili dell’Aeronautica Militare: alta pressione e tempo stabile nella settimana di Natale

Stiamo per entrare nella settimana delle festività natalizie attraverso un weekend che sarà caratterizzato dal forte maltempo sull’Italia, con venti di forte intensità e piogge torrenziali in buona parte del Paese. Ma per la prossima settimana, l’alta pressione dovrebbe portare condizioni di stabilità in tutta Italia. Ecco la tendenza delineata dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare dal 23 dicembre al 19 gennaio 2020.

23 – 29 Dicembre 2019

L’Italia risente marginalmente di un campo depressionario centrato sull’Europa orientale. Infatti dopo il passaggio, nella scorsa settimana, di una serie di perturbazioni atlantiche, la pressione tende ad aumentare apportando condizioni di tempo stabile su tutto il Paese. Le precipitazioni cumulate risultano sotto media al Centro-Nord ed in linea con il periodo al Sud. Campo termico in aumento al Settentrione e nella norma altrove.

30 Dicembre 2019 – 05 Gennaio 2020

Nella seconda settimana la presenza di flussi da nord apporta temperature nella media stagionale e valori pluviometrici inferiori alla norma sulle regioni settentrionali e centrali.

06 – 12 Gennaio 2020

Nella terza settimana si ha una distribuzione delle precipitazioni quasi uniforme su tutto il territorio. Il campo termico risulta prevalentemente nella norma, mostrando dei valori superiori alla media del periodo solamente sulle aree adriatiche centrali e meridionali.

13 – 19 Gennaio 2020

Nessun sostanziale cambiamento nell’ultima settimana, con conseguenti regimi pluviometrici e termici nella media del periodo su tutto il Paese.